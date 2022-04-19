الامارات | «وحوش مذهلة 3» يهيمن على شباك التذاكر

شكرا لقرائتكم خبر عن «وحوش مذهلة 3» يهيمن على شباك التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر الجزء الثالث من فيلم «فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور» (وحوش مذهلة: أسرار دمبلدور» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع الجاري، مسجلاً 43 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيدي ريدماين وكاثرين واترستون ومادس ميكلسن، ومن إخراج ديفيد ييتس. وتراجع فيلم الكوميديا والمغامرات «سونيك ذا هيدجهوج 2» (القنفذ سونيك 2) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلاً 30 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، ومن إخراج جيف فولر.

واحتفظ فيلم الحركة والمغامرة «ذا لوست سيتي» (المدينة المفقودة) بالمركز الثالث، مسجلاً 6.5 ملايين دولار. والفيلم بطولة ساندرا بولوك وتشانينج تيتوم ودانيال رادكليف، ومن إخراج آدم ني.

وصعد فيلم «إيفري ثينج إيفري وير أول آت وانس» (كل شيء في كل مكان في وقت واحد) من المركز السادس إلى الرابع، بإيرادات بلغت 6.2 ملايين دولار.

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