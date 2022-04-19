الامارات | إطلاق الدورة الـ 13 من جائزة الشارقة للبحث التشكيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة الـ 13 من جائزة الشارقة للبحث التشكيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي «التشبيه والتجريد في الصورة: التشكيل العربي نموذجاً»، عنواناً للدورة الـ13 التي تتلقى المشاركات حتى 13 أكتوبر المقبل. وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة الأمين العام للجائزة، محمد إبراهيم القصير: «شكّلت الجائزة منذ تأسيسها علامة نقدية فارقة في الوطن العربي، إذ ناقشت موضوعات فنية حيوية في 12 دورة متتالية، بعناوين متجددة، وتعد رافداً نقدياً تشكيلياً بوصفها الجائزة العربية الأولى من نوعها في هذا المجال».

وأضاف عن عنوان الدورة الجديد: «يُحيل الموضوع الجديد إلى فضاءات فنية متنوعة، تمنح الناقد العربي مساحة واسعة للدراسة والبحث حولها، لاسيما أن التجريد حاضر منذ زمن بعيد في الفنون التشكيلية، ويذهب إلى التعبير عن الفكرة الجوهرية المراد رسمها».

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