الامارات | مشاجرة نسائية تنتهي بمصرع شاب مصري تواجد بالصدفة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة نسائية تنتهي بمصرع شاب مصري تواجد بالصدفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت قوات الأمن المصرية في محافظة الغربية القبض على 7 سيدات تراشقن بالطوب والحجارة، في أعقاب مشاجرة نشبت بين عائلتين، مما أسفر عن مصرع شاب في العقد الثاني من العمر كان متواجداً بالصدفة في مكان المشاجرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن قوات الأمن بالغربية تمكنت من السيطرة على المشاجرة وفضها بقرية دفرة بدائرة قسم مركز طنطا، وتبين مصرع شاب يدعي إبراهيم صديق، يبلغ من العمر 20 عاماً.

وقال موقع "القاهرة 24" إنه اتضح من التحريات وسؤال شهود العيان أن المشاجرة كانت بسبب خلاف سابق بين العائلتين، وبدأت بمشادات كلامية بين الطرفين وتراشقت النساء بالطوب والحجارة من أسطح المنازل، وخلال تواجد المجني عليه بالصدفة أثناء نشوب المشاجرة أصيب بطوبة في رأسه، وتوفي خلال نقلة بسيارة الإسعاف عقب إصابته بنزيف في المخ.

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