الامارات | الشرطة المصرية تقبض على مدعي النبوة.. وتكتشف أنه مدمن مخدرات !

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المصرية تقبض على مدعي النبوة.. وتكتشف أنه مدمن مخدرات ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص ادعى النبوة في محافظة الإسماعيلية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وكشفت الوزارة في بيان أصدرته، مساء الاثنين، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان في أحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.

وكشفت الوزارة مفاجأة عن المتهم، حيث تبين أن له معلومات جنائية ومن مدمني المواد المخدرة، ويمتلك عدد 2 حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news