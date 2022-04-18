الامارات | مصر تحدد ضوابط صلاة العيد.. الخطبة 10 دقائق و"الكمامة" إلزامية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحدد ضوابط صلاة العيد.. الخطبة 10 دقائق و"الكمامة" إلزامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها، مع مراعاة الآتي:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصاً أو مضموناً.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

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