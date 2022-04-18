كيف تعتني الفتاة المحجبة بشعرها خلال فصل الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خلال فصل الصيف قد تجد الفتيات المحجبات صعوبة في الحصول على شعر صحي وخال من التقصف.

إذ تعاني بعض الفتيات في فصل الصيف من مشاكل الحكة والقشرة وتقصف الشعر، نتيجة لكثير من الأسباب منها درجة الحرارة المرتفعة والتعرق، وبالتالي تصبح مهمة الحفاظ على شعرهن تحت الحجاب من الأمور الصعبة.

لذا يقدم "الخليج 365" مجموعة من النصائح التي من شأنها مساعدتهن على العناية بالشعر والحفاظ على صحته، بحسب موقع " parhlo".

1- من أهم النصائح التي تساعد على الحفاظ على صحة شعر المحجبات في فصل الصيف، ارتداء الحجاب المصنوع من الخامات القطنية أو الحرير، لأنهما من أفضل الأنواع الصحية على الشعر وأقلها احتكاكًا بفروة الرأس، والابتعاد تمامًا عن الحجاب المصنوع من البوليستر أو الخامات الصناعية.

2- ينصح بغسل غطاء الرأس يوميًا للتخلص من الأتربة والميكروبات الموجودة بالهواء والتي يمكن أن تؤذي فروة الرأس.

3- ينصح بالابتعاد عن ارتداء أكثر من طبقتين للحجاب.

4- الحرص على أن تكون الطبقة الملامسة للشعر مباشرة مصنوعة من القطن لامتصاص العرق، وعدم التسبب الإصابة بالحكة أو ظهور البثور.

5- لا ينصح مطلقًا بارتداء الحجاب والشعر مبلل، لأن ذلك يتسبب في ظهور قشرة الشعر، لذلك بل يجب الانتظار حتى يجف تمامًا.

6- ينصح بعدم رش العطور على الحجاب، لأنها مضرة للغاية للشعر خاصة عند التعرض للشمس.

7- لابد من عدم لف الحجاب بإحكام على الشعر، لأن هذه الطريقة تمنع فروة الرأس من التنفس، مما يؤدي إلى جفافه وإصابته بالحكة.

8- ربط الشعر بإحكام شديد تحت الحجاب يمكن أن يضعفه ويؤدي إلى تساقطه.

9- في حالة ارتداء الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر، لابد من ارتداء "باندانا" من القطن من تحت الحجاب، لتكون بمثابة طبقة واقية.

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