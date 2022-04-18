كورونا اليوم: هكذا تكتشف التهاب الحلق الناتج عن الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هكذا تكتشف التهاب الحلق الناتج عن الفيروس

يمكن أن يشير التهاب الحلق إلى أمراض مختلفة، من نزلات البرد إلى الأنفلونزا، إنه أيضًا أحد الأعراض العديدة المحتملة لكورونا، وبحسب تطبيق دراسة الأعراض ZOE في المملكة المتحدة فإن التهاب الحلق هو أحد الأعراض الرئيسية لمتغير أوميكرون.

للتعرف على التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، لا يوجد دليلاً أن التهاب الحلق الناتج عن كورونا مختلفًا عن التهاب الحلق الناجم عن أمراض أخرى، ومع ذلك، فإن التهاب الحلق عادة ما يكون جافًا ومؤلماً وخدشًا وقد يشعر المرء بسمك في الحلق، خاصةً عندما يحاول ابتلاع شيء ما، وقد يكون مصحوبًا أيضًا باحمرار والتهاب في مؤخرة الحلق، مما قد يسبب ضيقًا وانزعاجًا.

تحقيق عاجل في فيروس يصيب الأطفال.. شكوك حول كورونا

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، أن تفشيا غامضا لعدوى التهاب الكبد بدأ في الانتشار عبر القارة الأوروبية والولايات المتحدة، أصابت بشكل رئيسي الأطفال في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت "الصن" أنه جرى تسجيل عشرات الإصابة بعدوى التهاب الكبد في المملكة المتحدة، وليس من الواضح حتى الآن السبب الذي أدى إلى تفشي هذه العدوى الخطيرة بين الأطفال في الأسابيع الأخيرة، وفتحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحقيقا عاجلا في أسباب تفشي المرض العدوى، مثل صلة الفيروسات الغدية أو فيروس كورونا وأسباب أخرى، وفقا لسكاي نيوز.

دراسة: الأمراض النفسية تزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا الخارقة بعد التطعيم

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ولديهم تاريخ من الأمراض النفسية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المفاجئة بكورونا، بحسب ما ذكر موقع " thehill".

ونظر الباحثون في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو في بيانات 263،697 مريضًا من وزارة شؤون المحاربين القدامى بالولايات المتحدة الذين أكملوا لقاحاتهم وخضعوا لاختبار كورونا واحد على الأقل.

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