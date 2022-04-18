الامارات | 5 نصائح بسيـطة لتجهيـز ديكور البيت خلال الشهر المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بسيـطة لتجهيـز ديكور البيت خلال الشهر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المديـــــــــــر الإبــــــــــــــــداعــــي لشـــــــــركة سيــــــدار العــــــالمية نــــــــاهل سلــــــــــــــو إليك بضع خطوات بسيطة لتغمر منزلك بنفحات رمضانية مميزة، وتضفي لمسةً من التجدّد على تصميمه الداخلي. انغمس في أجواء الشهر الفضيل بمجرد إدخال تعديلات طفيفة على الديكور، بدءاً من إعادة إحياء المجلس المتأصّل في التقاليد العربية، وصولاً إلى تصميم وسائد وستائر حسب الطلب، وستائر التعتيم أو البرادي المصممة لتلائم حجم النوافذ، وتزيين الجدران بلمسات مستوحاة من الفن الإسلامي.

1 أضفِ لمسةً مغربيةً على الديكور



2 حوِّل غرفة الجلوس الرسمية إلى مجلس عصريّ

3 عزِّز الفخامة وكرِّر التفاصيل



4 ابتكر محور اهتمام



5 نسّق بين العناصر

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