الامارات | 11 إصداراً لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بين يدي عشاق القراءة

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصداراً لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بين يدي عشاق القراءة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ممثلاً في إدارة البحوث والدراسات، في معرض «بيغ باد وولف»، الذي يستمر حتى 24 الجاري في مدينة دبي للاستوديوهات، في تجمع ضخم لعشاق القراءة والاطلاع على الكتب ذات المحتوى الغني، التي سيتم عرضها من جميع أرجاء العالم.

ويسعى المركز إلى إبراز تاريخ وثقافة دولة الإمارات، والإرث الشعبي المتأصل فيها، من خلال انتقاء 11 كتاباً زاخرة بالمعرفة في هذا المجال، منها: «كتاب الغوص على اللؤلؤ» من إعداد مريم جمعة فرج وإشراف إدارة الدراسات والبحوث في المركز، و«القيم الاجتماعية في الأمثال الشعبية الإماراتية» لعبدالله سليم عمارة، و«القواعد النحوية والصرفية في مدارس التعليم العام بدولة الإمارات العربية المتحدة بين النظرية والتطبيق» للدكتورة شيخة عيسى العري، و«التعدد اللساني في المجتمع الإماراتي.. دراسة اجتماعية تربوية» لمنال المرزوقي، وديوان الخاصوني للشاعر حمد بن حميدي الخاصوني، و«النبطي الفصيح» لسالم الزمر، و«حكايات شعبية من المنطقة الشرقية» لمنيرة عبدالله الحميدي.

من ناحيتها، قالت مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة الفلاسي، إن «المركز يسعى دائماً إلى وجوده في الأحداث المجتمعية والثقافية والعلمية، من خلال منصّات تسهم في تقديم الإرث الشعبي الإماراتي للعالم»، مشيرة إلى أن «المعرض كتباً ومشاركات من عدد كبير من حول العالم، بما يوفر فرصة لتبادل الخبرات في طرح المحتوى الهادف، الذي نسعى منه إلى تقديم لمحات عن الحياة الإماراتية، والتاريخ الممتد لعقود طويلة من الزمن وغيرها».

فاطمة الفلاسي:

• «منصّات المركز تحضر في الأحداث المختلفة، لتقديم الإرث الشعبي الإماراتي للعالم».

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