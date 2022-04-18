الامارات | «أبوظبي للثقافة والفنون»: إرثنا أمانة نحفظها لأجيال المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للثقافة والفنون»: إرثنا أمانة نحفظها لأجيال المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي هدى إبراهيم الخميس: إن «الاحتفال بيوم التراث العالمي ينسجم مع رؤيتنا في إثراء الرؤية الثقافية للإمارات، عبر مبادرات صون التراث الثقافي التي تترجم حرصنا على التراث كمساحة لقاء حضاري وحوار ثقافي يعزز الهوية، ويعلي قيم التسامح والسلام والانفتاح على الآخر».

وأضافت: «استكمالاً لجهود مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، منذ تأسيسها قبل أكثر من ربع قرن، نجدد التزامنا الاحتفاء بالموروث وإحياء التراث العريق، واستعادة روائعه المحلية والاعتزاز بالهوية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم، عبر التعريف بالموروث الإماراتي عالمياً، والاحتفاء بالتراث العالمي، مستهدفين بناء جسور الحوار الإنساني».

وتابعت هدى الخميس: «نشير باعتزاز كبير إلى ما تقدّمه دولة الإمارات من جهود في سبيل الحفاظ على التراث العالمي وحمايته، في شقيه المادي وغير المادي، من مهرجانات ومبادرات الحِرف اليدوية والعادات والأزياء والصناعات التقليدية والألعاب الشعبية، والقرى التراثية والمواقع الأثرية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news