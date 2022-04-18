الامارات | «كواليس» يضيء على خفايا في حياة فنانين

شكرا لقرائتكم خبر عن «كواليس» يضيء على خفايا في حياة فنانين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف برنامج «كواليس»، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة الشرقية من كلباء، نخبة من الفنانين الخليجيين، ليسلط الضوء على أجزاء خفية من تجاربهم الحياتية.

وقالت الإعلامية مريم علاي، التي تقدم البرنامج: «يمثل (كواليس) رحلة رائعة في مسيرة حياة وإنجاز فنية مع كوكبة من أعلام الفن الخليجي، الذين لهم بصماتهم البارزة على المشهد الإبداعي بكل فنونه وقطاعاته». وأضافت: «أفرزت كل حلقة مخزوناً حياتياً قد يكون غائباً عن الإعلام، ما يجعل من (كواليس) توثيقاً للحياة الفنية في منطقة الخليج».

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