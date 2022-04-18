الامارات | رمضان لا يُنسى في مطعم ابـن البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان لا يُنسى في مطعم ابـن البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوفر مطعم ابن البحر في هذا الشهر الكريم تجارب مميزة لزوّاره من الأطباق اللبنانية المميزة بلمسات عصرية متجددة طوال الشهر الفضيل. ومع إطلالاته الخلابة المطلة على ساحل دبي ونخلة جميرا، يقدم الأطباق المنزلية المفضلة لدى الجميع في قائمة طعام مختارة من المقبلات والحساء وأطباق الشيف المميزة ومجموعة واسعة من الأطباق الرئيسة، إضافة إلى المشروبات الرمضانية اللذيذة.

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