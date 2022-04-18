الامارات | فنـدق سـوفيتـل دبـي النـخلة

شكرا لقرائتكم خبر عن فنـدق سـوفيتـل دبـي النـخلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو سوفيتل دبي النخلة، في شهر رمضان، إلى الاحتفال مع عروض وجبات الإفطار والسحور، و الانغماس بتجارب متعددة وسط أجواء وطقوس الشهر الفضيل، بدايةً مع وجبات الإفطار الرائعة التي تقدم تجربة لاختبار مزيج من النكهات الشرقية والغربية حتى الاستمتاع بتناول السحور في أجواء هادئة في مكان مذهل.

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