الامارات | أضواء مُبهرة في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن أضواء مُبهرة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بألوانه الجميلة التي تتبدّل كل حين، تحوّل مسجد آمنة بنت أحمد الغرير في عجمان، إلى محطة جمالية، خلال ليالي الشهر الفضيل، إذ يحرص كثيرون على زيارته، والاستمتاع بلوحات الأضواء المُبهرة التي تكسو الجامع والمئذنة منذ مطلع رمضان المبارك، علاوة على التقاط الصور التذكارية بجوار المسجد الذي يحفل بالعديد من الفعاليات خلال الشهر المبارك.

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