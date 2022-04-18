الامارات | فنـدق لو رويـال ميريــديان يقدم لضيوفه تشكيلة من أفضل المأكولات العربية خلال رمضـان

شكرا لقرائتكم خبر عن فنـدق لو رويـال ميريــديان يقدم لضيوفه تشكيلة من أفضل المأكولات العربية خلال رمضـان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة الأجواء فائقة الأناقة مع بوفيه إفطار متميز أو الانطلاق في رحلة ساحرة إلى مطعم الخيمة لتجربة بازار السوق الفريد من نوعه في أجواء شاطئية خلابة. ويمكن للزوّار الاستمتاع بالمأكولات العربية التقليدية على بوفيه في بازار الإفطار الساحر مقابل 190 درهماً للشخص.

وتبدأ الوجبة بتشكيلة من أطباق الحساء والمقبلات الساخنة، مثل: شوربة الدجاج والعدس وسلطة الفتوش والتبولة المغطاة بحبوب الرمان أو الفلافل المقرمشة بالسمسم. كما يقدم المطعم مجموعة من الخيارات التي تلبي جميع الأذواق، مثل: كفتة الخشخاش وشرائح لحم الضأن المشوية المتبلة والشاورما الكلاسيكية، إضافة إلى العصائر والمشروبات الغازية.

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