الامارات | تجربتَا إفطار وسـط مناظر خلابة فـي فندق راديسون بلو ديرة خور دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربتَا إفطار وسـط مناظر خلابة فـي فندق راديسون بلو ديرة خور دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم فندق راديسون بلو ديرة وجبات إفطار مميزة منذ فترة تتجاوز الـ40 عاماً. وتشمل فعالية هذا العام أماكن جلوس في الهواء الطلق، مع إطلالات خلابة على منظر الغروب وراء الخور، ووجبة إفطار فاخرة في مطعم شبستان الفارسي الرائع.

ويقام حفل الإفطار التقليدي في الفندق بين أحضان التراس المطل على الخور، وفي أماكن جلوس داخلية وفي الهواء الطلق مع مناظر آسرة على برج خليفة، ومدينة دبي القديمة والخور الأخاذ. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق عالمية وتقليدية مع حفل شواء حي ومحطة للأطباق الفارسية ومحطة أوزي في وسط البوفيه. وسيتخلل بوفيه الحلويات مزيج من الأطايب الشهية على غرار أم علي، وبودينغ التمر والحلويات العربية. كما يضمّ البوفيه أطباقاً عربية شهية تقدّم كل يوم بدءاً من غروب الشمس.

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