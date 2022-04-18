الامارات | «رحلة الزمن» تعرّف بتاريخ حصن الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة الزمن» تعرّف بتاريخ حصن الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ورشة تخصصية استهدفت عدداً من طلبة مدارس الشارقة بعنوان «رحلة الزمن إلى الشارقة»، واصطحبت المشاركين في رحلة تاريخية تعبق بالذكريات والأصالة.

وقدمت الورشة في قالب تفاعلي بدءاً من التعريف بمحطة الشارقة الجوية التي أسست عام 1932، وهبطت فيها أول طائرة بتاريخ الخامس من أكتوبر من العام نفسه، وصولاً إلى التعريف بحياة أهل الشارقة قديماً.

وتوقفت الرحلة عند عدد من المعالم التاريخية في الإمارة، والتي تُعد شاهدة على أصالتها، ومن أبرزها حصن الشارقة الذي بُني عام 1823 في قلب الشارقة. كما تناولت الورشة تاريخ شجرة الرولة، إضافة إلى حرف أهل الشارقة قديماً، التي تنوعت بين الغوص وتجارة اللؤلؤ وصيد الأسماك وصناعة السفن.

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