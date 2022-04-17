الامارات | هل تقاضى عمرو دياب 16 مليون جنيه مقابل إعلان لـ"البريد المصري" ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقاضى عمرو دياب 16 مليون جنيه مقابل إعلان لـ"البريد المصري" ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نتشرت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تقاضي الفنان عمرو دياب أجر خرافي، لقاء مشاركته بإعلان البريد المصري، وذلك بأغنيته "السر" التي تصدرت تريند مواقع التواصل.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هيئة البريد دفعت أمولا طائلة من خزينة الدولة لتقدم إعلانا يحكي مشوار عمرو دياب المعروف بـ"الهضبة" بدلا من الإعلان عن البريد نفسه، خاصة أن الإعلان لم يكشف أية خدمات تخص البريد نفسه.

واستنكر بعض المتابعين الإنفاق بالملايين على إعلان غير مفهوم الهدف منه، في ظل عدم وجود منافسين لهيئة البريد في مصر من الأساس، ما ينفي أصلا الحاجة لإعلانات.

و تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع قيادات هيئة البريد المصري بتهمة إهدار المال العام، على إعلان يروج لعمرو دياب.

ونفى رئيس الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق، ما تم تداوله عن تقاضي الفنان عمرو دياب مبلغ يصل إلى 16مليون جنيه، نظير قيامه بإعلانات الهيئة، التي تذاع خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا المبلغ مبالغ فيه، نافيا في الوقت نفسه وجود طلبات إحاطة في هذا الشأن، بعد تواصله مع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وتأكد من عدم وصول طلبات إحاطة إلى اللجنة.

وأكد المتحدث باسم هيئة البريد المصري حاتم الصولي، على أن ما تم تداوله عن تقاضي عمرو دياب في الإعلان 16مليون جنيه عار عن الصحة، ورفض الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه عمرو دياب، بدعوى أن ذلك قد يسبب خلافات مع المطرب، لكنه اكتفى بالتأكيد أن الرقم الذي تقاضاه أقل من المتداول بكثير جدا.

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