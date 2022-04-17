الامارات | هالة سرحان: "صدام حسين هددني بالقتل .. والرئيس السيسي هدية جاءتنا من السماء" !

شكرا لقرائتكم خبر عن هالة سرحان: "صدام حسين هددني بالقتل .. والرئيس السيسي هدية جاءتنا من السماء" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الاعلامية هالة سرحان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعظم هدية جاءت إلى المصريين.. ومصر تحت قيادته تسير بخطى قوية، مضيفة أن"الرئيس السيسى هدية من السماء ومصر ماشية بخطى كويسة وبدأنا نحس ونعيش الانجازات وعمرنا ما حسينا قبل كده بالإنجاز".

وأضافت سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الانجازات تتحقق على أرض الواقع والتغيير مذهل ومبهر بما نراه من كمية كبيرة من انجازات الطرق والكهرباء، مؤكدة حدوث انجازات على ارض الواقع.

وكشفت الاعلامية المصرية عن أنها كانت تقدم برنامجا في آخر فترة لها في شبكة art وتعرضت بسبب البرنامج لتهديد بالاغتيال من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت هالة سرحان: "كنت قررت اترك القناة art وكنا بنعمل برنامج عن حرب الخليج واسمه الحقيقة وكان سياسي بالدرجة الاولى وكان خطير ويتكلم عن العراق وصدام حسين".

وأضافت أن البرنامج كان يوثق لفترة حرب الخليج وتسبب لها في مشاكل، متابعة: "البرنامج جاب لى مشاكل وجالي تهديد بالاغتيال من صدام حسين لأني قلت عليه دكتاتور".

وكشفت الإعلامية هالة سرحان، أنها من محبي النجم محمد رمضان خاصة وأنه حقق تفوقا فنيا غير عادي، قائلة: "بحب محمد رمضان جدا وتفوق رمضان غير عادي وهو بدأ من بدري وموهبة مميزة وبيحب الفن والتمثيل".

وأكدت سرحان، أن التريند هو أكبر كذبة في العالم على السوشيال ميديا، قائلة: "التريند حاجة تافهة وممكن يتخلق بوسائل غير لائقة والنجاح ليس بالألفاظ الخارجة والسخرية غير اللائقة، واصفة التريند بأنه ابن الفوضى المعلوماتية على السوشيال ميديا.

وعلقت سرحان، على اتجاه بعض الفنانين للعمل الاعلامي والعكس، قائلة: "المذيعين والمذيعات بقوا ممثلين والممثلين والممثلات بقوا مذيعين والحكاية بقت خلطبيطة، والمذيع الشاطر هو اللي بيبقى مركز في شغله".

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