الامارات | الأردن: قتلا جارهما قبيل آذان الإفطار .. بسبب "نظرة" لم تعجبهما !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: قتلا جارهما قبيل آذان الإفطار .. بسبب "نظرة" لم تعجبهما ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدعي عام الأحداث ومدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن تهمة القتل القصد لمرتكبي جريمة قتل جارهما، قبل موعد الإفطار بساعة، في منطقة "حي نزال"، من احياء العاصمة عمان، وفق ما كشف مصدر مقرب من التحقيق.

وقال المصدر إن مدعي عام الأحداث قرر توقيف مرتكب الجريمة الرئيسي والبالغ من العمر 17 سنة، على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد لدى مركز رعاية الأحداث، فيما قرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف المشترك الثاني بالجريمة 15 يوما قابلة للتجديد لدى مركز الإصلاح والتأهيل.

وفي التفاصيل قال المصدر إن الجريمة وقعت قبل الإفطار بساعة عند عودة المغدور للمنزل وكان يحمل بيده اكياس خضار ويهم بالدخول لمسكنه عندما وقع خلاف آني، دفع الحدث إلى سؤال المغدور " ليش بتطلع علي ..ليش بتجحرني..؟"، لينهال عليه بطعنه طعنة قاتلة في البطن، وشاركه الموقوف الثاني الجريمة وهما جارا المغدور.

وتابع المصدر أن مرتكبي الجريمة ألقي القبض عليهما فيما أسعف المغدور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد المصدر أن جهات التحقيق تواصل عملها باستكمال إجراءات التحقيق من سماع الشهود وجمع البيانات والتقارير .

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