تتناول الطعام من الشارع يوميًا… إليك تأثير ذلك على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعد تناول الأطعمة من الشارع مغرية دائمًا، ولكن يجب الحذر منها لأنها قد تصيبك بالمشكلات الصحية المختلفة، وذلك ما سنوضحه في السطور التالية.

قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في تناول الأطعمة في المنزل، وذلك مرتبط بظروف العمل التي يمكنها أن تجعل معظم الأشخاص تتناول الأطعمة من الشارع، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي indianexpress، practo، والتي تتمثل فيما يلي :

مشكلة في المعدة

يمكن أن يسبب تناول الطعام مشاكل بالمعدة، وذلك نتيجة لعدم التأكد من أن المكونات المستخدمة في الوجبات طازجة، حيث يمكن أن تتعرض الموارد الغذائية إلى الفساد، وظهور الفطريات المختلفة ومنها فطر الكولي، الذي يؤثر على صحة المعدة.

تلوث الطعام

غالبًا يتم تحضير معظم الأطعمة في الشارع في أماكن مفتوحة، ما يزيد من فرص تلوث الطعام، ببكتيريا القولون التي يمكنها أن تسبب الإصابة بالإسهال، بالإضافة إلى عدم التأكد من نظافة الماء المستخدم في تحضير الأطعمة، التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تنتقل من خلال الماء، منها الكوليرا والتيفود.

الإصابة بالعدوى

يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى من خلال المكونات المستخدمة في صنع هذا الطعام، ومنها الماء، قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المعدة، أو التهاب الأمعاء، والإصابة بالإسهال، ويزداد خطر الإصابة بجميع ما سبق في حالة الإفراط في تناول أطعمة الشارع.

أمراض مزمنة

قد تحتوي معظم الأطعمة المصنعة في الشارع على بعض المكونات الرئيسية، التي يمكنها أن تؤثر على معدل السكر في الدم، وجعله مرتفع، كما يتسبب في تخزين الدهون، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب.

السرطان

عادة ما يتم قلي أطعمة الشارع في درجات حرارة عالية للقلي السريع لإنتاج كميات كبيرة في وقت قصير، بالإضافة إلى الاستخدام المتكرر لزيت ما يجعله يتخطى نقاط الدخان التي تحتوي على كمية كبيرة من الجذور الحرة التي تساهم في الإصابة بالسرطان.

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