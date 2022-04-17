هذا ما يحدث لجسمك عند تعرضك للشمس يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نعلم جميعا أن التعرض للشمس يقدم العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، إذ إنها تساعد على تحسين تدفق الدم والدورة الدموية بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة للصحة العقلية، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1.تحسين صحة العظام:

فيتامين د الموجود في أشعة الشمس يحفز امتصاص الكالسيوم والفوسفور المقوى للعظام في الجسم، ومع ذلك، تشير الأبحاث الناشئة أيضًا إلى وجود علاقة مباشرة بين كثافة العظام وفيتامين د، وعندما يكون لديك مستويات أعلى من فيتامين د 3 في دمك، تكون أقل عرضة للإصابة بكسور العظام.

2.تحسين وظائف المخ:

بصرف النظر عن تعزيز صحة العظام وتنظيم مستويات الكالسيوم الحيوية، فقد ربط العلماء فيتامين (د) بعدد من الوظائف في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك وظائف الدماغ.

3.يخفف الاكتئاب البسيط:

يتسبب الحرمان من أشعة الشمس في حدوث حالة تسمى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، ويعتبر الاضطراب العاطفي الموسمي شكل من أشكال الاكتئاب شائع في أشهر الشتاء، كما أنه شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة في مباني المكاتب ولا يخرجون لبعض الشمس، ومع ذلك، فإن التعرض المعتدل لأشعة الشمس يزيد من مستويات مضادات الاكتئاب الطبيعية في الدماغ والتي يمكن أن تساعد في الواقع في تخفيف هذا النوع وغيره من أشكال الاكتئاب الخفيف، هذا لأنه في الأيام المشمسة، ينتج الدماغ المزيد من مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية ترفع الحالة المزاجية، أكثر من الأيام المظلمة.

4.التقليل من أعراض مرض الزهايمر:

وجدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن مرضى الزهايمر الذين تعرضوا لأشعة الشمس كانت لديهم أعراض أقل للاكتئاب.

5-الشفاء من بعض الاضطرابات الجلدية:

تعمل أشعة الشمس على تعزيز الشفاء من اضطرابات الجلد، مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما والتهابات الجلد الفطرية الأخرى.

6.يزيد التعرض لأشعة الشمس من نمو الأطفال:

تكشف الدراسات أن كمية التعرض لأشعة الشمس في الأشهر القليلة الأولى من حياة الطفل لها تأثير على طول نمو الطفل.

7.تقوية جهاز المناعة:

يساعد التعرض لأشعة الشمس في تقوية نشاط الجهاز المناعي، وذلك نظرا لأن خلايا الدم البيضاء تزداد مع التعرض للشمس وتلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الأمراض والدفاع عن الجسم ضد العدوى.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا