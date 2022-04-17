الامارات | السجن لزوجين عراقيين يبتزان الشباب بـ"أفعال غير أخلاقية"

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لزوجين عراقيين يبتزان الشباب بـ"أفعال غير أخلاقية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات العراقية القبض على زوجين يقومان بابتزاز الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، عن عقوبة السجن لهذين الزوجين، دون ذكر اسمهما.

وذكر بيان للمجلس أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمها بسجن زوجين قاما باستدراج شخص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه".

وقال إن "المجرمين قاما باستدراج الضحية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بغية تقديم المساعدة المالية (...) وبعد دخوله إلى المنزل، قام الزوج بضربه وتصويره بعد إجباره على القيام بأفعال غير أخلاقية".

وأضاف البيان أنه "تم الاتصال بذوي الضحية ومطالبتهم بدفع فدية مالية مقابل إغلاق الموضوع".

وأشارت "الحرة" أنه "أثناء التحقيق والمحاكمة، اتضح بأنهما كان يزاولان عمليات الابتزاز لعدد من المواطنين بنفس الأسلوب".

ولم يذكر البيان مدة سجن الزوجين ولا أسماء الضحايا، واكتفى بسرد مختصر لحكم المحكمة بهذه القضية.

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