الامارات | "غينيس" تتوج الكلب الأكبر سنا في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن "غينيس" تتوج الكلب الأكبر سنا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات توبي كيث البالغ من العمر 21 عاما و66 يوما، الكلب الأكبر سنا في العالم على قيد الحياة، حسبما ذكرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وينتمي كيث الذي يقيم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية لفصيلة الكلاب المعروفة باسم "شيواوا".

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن مالكة الكلب، جيزيلا شور، قولها إنها تبنته من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

وأضافت: "حصلت على كيث وهو جرو تنازل عنه زوجان مسنان، لأنهما لم يعودا قادرين على الاعتناء به ورعايته".

وضمت "غينيس" الكلب كيث لموسوعتها باعتباره الأكبر سنا على قيد الحياة، رغم أن فصيلة "شيواوا" لا تتخطى عادة عمر الـ18 عاما.

وتعليقا على منحه اللقب، قالت شور: "لا يصدق كثيرون أن عمر كلبي يزيد عن 21 عاما، حيث يبدو بصحة جيدة مقارنة بعمره الحقيقي".

وقبل كيث، كان الكلب "بلوي" البالغ من العمر 29 عاما و5 شهور، الأكبر سنا في العالم، إلا أنه توفي في 14 نوفمبر 1939.

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