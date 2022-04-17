الامارات | القبض على مطلق النار في الهواء بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مطلق النار في الهواء بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة منطقة نجران في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح يعود لآخر.

وذكرت الشرطة أنه تم ضبط السلاح وإحضار صاحبه، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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