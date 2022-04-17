أطعمة صحية ومفيدة يجب تناولها للتحكم في مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أرقام المصابين بمرض السكري كبيرة في جميع أنحاء العالم، لكن هل تعرف ما هي أفضل طريقة لتجنب قائمة الآثار الجانبية والمضاعفات الجانبية لهذا المرض.

أهم عامل بجانب ممارسة الرياضة بانتظام والتحكم في الإجهاد هو الطعام الذي تتناوله، حيث يساعد في منع المزيد من الأشخاص من الإصابة بمرض السكري، وكذلك يساعد أولئك الذين يعانون بالفعل من المرض على التعامل معه بشكل أفضل، وفقا لموقع timesofindia.

لسوء الحظ، هناك الكثير من الأساطير المنتشرة حول بعض الأطعمة والتي لا يجب تصديقها.

الكربوهيدرات بالإضافة إلى البروتين

الكربوهيدرات ليست عدوًا لمرضى السكر، لا يحتاجون إلى التخلي عنها، بدلاً من ذلك فقط اختر بعناية، خطوتان تساعدان في استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة، من الأفضل تناول القمح الكامل، لأنها تفرز الجلوكوز في الدم ببطء.

ودائمًا ما تجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين عالي الجودة لأن هذا يساعد على إبطاء إفراز الجلوكوز بشكل أكبر ويجعل الوجبة أكثر امتلاءً.

كن حذرا بشأن تناول السكر

في حين أن هناك أسطورة تقول إن السكر هو الخطر الوحيد، فإن الحقيقة هي أن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي يمكن أن تجعل مرض السكري لديك أسوأ.

ولكن هذا يُقال إن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يكون ضارًا بالنسبة لنا لأنه يوجد في الأطعمة التي تسبب السمنة مثل البسكويت والآيس كريم، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر إلى زيادة الوزن، مما قد يؤدي إلى تفاقم نسبة السكر في الدم، بمستويات هائلة.

زيادة كمية البروتين

إن دور تناول الكربوهيدرات الصحيحة (الحبوب الكاملة) لإدارة مرض السكري بشكل أفضل واضح، ولكن الآن أصبح دور البروتين أكثر قابلية للفهم.

يساعد البروتين الموجود في نظامنا الغذائي على زيادة إفراز الأنسولين، ولكن إلى جانب الكمية المناسبة، تعد جودة البروتين مهمة جدًا أيضًا، حيث أن العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين غالبًا ما تكون غنية بالدهون، لذا اختر بعناية.

بالنسبة لمرضى السكري، فإن اختيار تضمين بروتين عالي الجودة وسهل الهضم في النظام الغذائي لبناء كتلة العضلات والمساعدة في خفض نسبة الدهون في البطن يعد دائمًا فكرة جيدة.

إذا كانوا لسبب ما غير قادرين على تلبية احتياجات البروتين من خلال الأطعمة، فيمكنهم تضمين مكمل بروتين عالي الجودة يحتوي على 8-10 جرامات من البروتين لكل وجبة جديرة بالثقة.

لا جدوى من تحميل الجسم بالمكملات التي تعطي بروتينًا زائدًا في كل وجبة، حيث إنها ستحمِّل أعضاء جسمك فقط دون إعطاء أي فائدة إضافية.

اخسر الوزن بالبروتين

زيادة الوزن ترفع من خطر الإصابة بالآثار الجانبية لمرض السكري من النوع 2، يساعد فقدان حتى 5٪ إلى 10٪ من وزن الجسم الزائد، وممارسة النشاط البدني المنتظم دائمًا على التحكم في هذا الاضطراب، ارتفاع الدهون في منطقة البطن (الدهون الزائدة حول الخصر) عامل خطر كبير لمرضى السكر.

الإجهاد المطول

يؤدي الإجهاد المطول إلى اختلال الهرمونات مثل الأدرينالين والنورادرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وإذا كان هذا الضغط مرتفعًا باستمرار، يمكن أن يصبح ارتفاع السكر مستمرا، مما يؤدي إلى تفاقم مرض السكري، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة و / أو "الشراهة عند الأكل" مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهذا يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، يساعد على التمسك بالوجبات الخفيفة أو المشروبات الغنية بالبروتين لتخفيف الرغبة الشديدة في الإجهاد.

التمرين يساعد أيضا

أولئك الذين يمارسون الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع (أو 30 دقيقة في اليوم) لديهم فرصة أفضل لإدارة مرض السكري من النوع 2 بشكل أفضل، تظهر الأبحاث أيضًا أن توقيت التمرين مهم وأن المشي لمدة 10 دقائق بعد الأكل يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة بنسبة 22 بالمائة، وهو أكثر فعالية من المشي في أوقات أخرى من اليوم.

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