هل الاكتئاب قد يسبب أمراض القلب لدى كبار السن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت دراسة إسبانية إن أمراض القلب والاكتئاب مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ببعضهما بسبب عوامل الخطر المماثلة، مثل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

وبحسب مجلة "بلوس وان"، استخدم الباحثون بيانات من تجربة عشوائية استمرت 6 سنوات في إسبانيا، تمت فيها مراقبة تأثير حمية البحر الأبيض المتوسط على الرجال بين سن 55 و 75 عاماً، والنساء بين 60 و 75 عاماً، جميعهم يعانون من زيادة الوزن. وتمت مقارنتهم بـ 6545 شخصاً لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو مشاكل الغدد الصماء, وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وقالت الباحثة ساندرا مارتين بيلايز المشرفة على البحث من جامعة غرناطة: "توصلت نتائجنا إلى أن ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يرتبط بأعراض الاكتئاب، خاصة عند النساء".

وأضافت: "خلال عامين، تم توجيه جميع الأفراد لاتباع نظام غذائي متوسطي كجزء من التجربة، وتمكّن المشاركون من تخفيض درجة الاكتئاب لديهم مع انخفاض الوزن والكولسترول". لذلك يستحق دور التغذية الصحية المفيدة للقلب مزيداً من البحث عن تأثيرها على الاكتئاب.

ولاحظ فريق البحث أن العلاقة بين ارتفاع مستوى الكولسترول وزيادة الاكتئاب كانت واضحة خاصة لدى النساء.