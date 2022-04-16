الامارات | ماذا ردت نادين تحسين بيك على وصفها بالعجوز الشمطاء و"صايرة كركوبة وتقيلة دم" !

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ردت نادين تحسين بيك على وصفها بالعجوز الشمطاء و"صايرة كركوبة وتقيلة دم" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقدت إحدى المتابعات الدور الذي تجسده الممثلة ​نادين تحسين بيك​ في مسلسل "​كسر عضم​" واصفة إياها بالعجوز الشمطاء وأن الدور غير لائق عليها.

وفي التفاصيل كتبت المتابعة عبر صفحة نادين: "مو لابقلك الدور طالعة ختيارة بعدين أختي نادين صايرة كركوبة وتقيلة دم"، إلا أن نادين فاجأت الجميع أن أخذت الأمر بطرافة لكونها تعلم أن تعليق الفتاة غير منطقي وفق أصداء دورها في العمل.

ونشرت تحسين بيك صورة التعليق عبر صفحتها في منشور خاص وأرفقته بالقول: "حبيتو لهالتعليق فعلا من قلبي ضحكت".

في السياق ذاته تواصل الممثلة السورية تصوير مشاهدها في "كسر عضم" حيث نشرت صورة لها من الكواليس برفقة زملائها وأرفقتها بتعليق: " من موقع التصوير مع اظرف مجرم بالتاريخ ​غزوان الصفدي​ وأكثر شخصية مبدعة بالاستفزاز ​كرم شعراني​ والماكيير الي بتنلف ايديه بالحرير والراقي وصاحب الأخلاق العالية جمال كريمي".

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