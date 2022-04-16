10 أخطاء شائعة يقع فيها الكثيرون عند ترتيب خزانة الملابس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لابدّ لكل شخص من تخزين وترتيب ملابسه بطريقة ما، ولكن الكثير من الناس لا يعرفون كيفية القيام بذلك بشكل صحيح. وهذا ما يفسد بعض الملابس الباهظة والمفضلة لدينا.

نستعرض أبرز 10 أخطاء شائعة يجب عليكم تجنبها للحفاظ على ملابسكم سليمة وجديدة لأطول مدة ممكنة، وذلك وفقا لموقع برايت سايد.

1- تخزين الملابس الموسمية بشكل خاطئ

قبل إحالة ملابسك الموسمية على التخزين، عليك غسلها بتقنية التنظيف الجاف. فلا ينبغي أن ندسّ ملابس غير نظيفة في خزانة الملابس، لأن معطف الفرو، على سبيل المثال، قد يفقد لمعانه الأصلي، فيما قد تصبح الملابس الجلدية أقل مرونة. وهناك شيء آخر يجب ألا ننساه وهو رش رذاذ لمكافحة الآفات على الملابس.

2. تخزين جميع أنواع الملابس في أكياس مفرغة

أصبحت الأكياس المفرغة من الهواء شائعة الاستعمال مؤخراً، ولكن الاعتماد عليها في التخزين ليس في صالح ملابس الفراء والجلد الأصلي لأنها “ستختنق” بدون تدفق الأكسجين من حولها. سوف تمسي ذات رائحة كريهة، وسيكتسب وجهها الخارجي ملمساً لزجاً، أما خيوط الفراء فمن المحتمل أن تتقصف وتتلف.

3- استعمال شماعات غير مناسبة

لا فائدة من التقشف عندما يتعلق الأمر بشماعات التعليق. إذا كانت لديك 5 علاقات و10 قطع من الملابس، فهذا يعني أنك في مشكلة. ومن أهم “الحلول” التي ينبغي تجنبها هو تعليق عدة قطع من الملابس في نفس الموضع، فعندما يكون هناك 5-7 عناصر فوق بعضها البعض، فإن الملابس تصبح فوضوية ولا “تتنفس”.

ـ عليك اختيار الشماعات حسب مقاسات الملابس، فهذا سيمنع انكماش الأكمام.

ـ يجب مراعاة نوع الملابس ووزنها عند الاختيار: لا تضع معاطف الفرو الثقيلة والسترات الجلدية على علاقات صغيرة. كما لا ينبغي أن توضع الفساتين المصنوعة من القماش الرقيق على علاقات خشبية قديمة قد تمزقها.

4. تخزين الكنزات والسترات بشكل غير صحيح

لا ينبغي أبداً تعليق الملابس الصوفية على الشماعات، فهذا يجعلها تفقد شكلها وتصبح فضفاضة. الرفوف هي المكان المثالي لتخزين الكنزات والسترات الصوفية الناعمة. وما عليك سوى طيّها بإتقان والاحتفاظ بها على رف جانبي، دون وضع أيّ شيء فوقها قد يشوّه شكلها.

5. تعليق الفساتين الطويلة

من الأفضل تخزين الفساتين والتنانير الطويلة التي قد تلامس الأرضية، عن طريق طيّها على عارضة الخزانة. بهذه الطريقة، لن تضطري إلى استعمال المكواة لتصليحها كل مرة.

6. حفظ السراويل بطريقة خاطئة

إلى جانب العارضة التي تحمل الشماعات، تحتوي الخزائن الحديثة على قضبان متحركة، لا ينبغي استغلالها لتعليق الملابس الصوفية والمحيكة من الخيوط لأن هذه الأخيرة تتمدد بالتعليق. إذا كنت تستخدم شماعة بها مشابك معدنية، فقد تترك علامات على الملابس. لذا فإن أفضل طريقة لتخزين السراويل هي تعليقها على القضبان بشكل طولي باستعمال مشبك.

7. طيّ حمالات الصدر من المنتصف

حين تقومين بطي حمالات الصدر بهذا الشكل، فأنت تخاطرين بإفساد مظهر هذه العناصر التي لها دور في غاية الأهمية: حمل الثديين والحفاظ على قوامهما. من الأفضل ترتيب حمالات الصدر بفردها ودسّها واحدة فوق الأخرى.

8- الخلط بين الرف وعلاقة الملابس

يجب تعليق البلوزات والقمصان والفساتين المصنوعة من القماش الرقيق على علاقات تتناسب مع أحجامها. بينما من الأفضل وضع الملابس الثقيلة المصنوعة من الصوف أو المحيكة من الخيوط على الرفوف لتجنب تمددها.

9. استعمال الشماعات لتعليق ملابس لا تناسبها

قد تكون أسوأ فكرة يمكن أن تخطر ببالك هي تعليق عدة قطع من الملابس على علّاقة واحدة. لن تحصلي على مساحة أكبر في خزانة الملابس بهذه الطريقة، وإنما ستفسدين معظم الملابس التي تدسّ تحت بعضها. لا يمكن استخدام عدة قطع من الملابس على علّاقة واحدة إلا إذا كانت ذات مستويات عديدة.

10. تخزين الملابس دون إغلاق أزرارها

قبل تعليق الملابس على الشماعات، ينبغي أولاً فردها وإغلاق أزرارها، فبهذه الطريقة، سوف نمنح ملابسنا فرصة أفضل لكي تحافظ على شكلها الأنيق.

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