كورونا اليوم: روسيا تختبر دواء جديدا.. وآثار جانبية خطيرة قد تحدث بعد عام من التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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اختبار دواء جديد ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس مركز جاماليا الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج، أن مركزه يبدأ الأسبوع الجاري في اختبار دواء ضد فيروس كورونا يقوم على الأجسام المضادة للفيروس.

واشار إلى أن المتطوعين الأصحاء يشاركون أولا في الاختبار، أما المرضى المصابون بفيروس كورونا فسينضمون إلى الاختبار في مرحلته الثانية.

وقال المسؤول الروسي، إنه بدءا من يوم الإثنين المقبل، سيتم حقن العقار ضد فيروس كورونا والذي تم وضعه على أساس الأجسام المضادة أحادية النسيلة للمتطوعين، وسيتلقى الدواء أول متطوع في معهد الانفلونزا "التابع لوزارة الصحة في بطرسبورج، وفقا لما نقلت وكالة "نوفوستي".

تحذير للناجين من "كوفيد-19" من آثار جانبية "قاتلة" يمكن أن تحدث بعد عام من الإصابة

إذا كنت من الناجين من عدوى "كوفيد-19"، فإنه ربما يكون من الخطأ الاعتقاد بأنك تغلبت عليه، حيث كشف باحثون عن خطر صحي يمكن أن يهدد حياة المتعافين من المرض، وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية مميتة.

والسكتات الدماغية هي حالة طبية طارئة وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، وعادة ما يكون هناك سببان رئيسيان، يمكن أن يكون ذلك بسبب تجلط الدم أو عندما تنفجر الأوعية الدموية الضعيفة التي تغذي الدماغ، وفقا لروسيا اليوم.

إدارة الدواء الأمريكية تصرّح باستخدام جهاز تنفسي جديد لكشف عدوى "كوفيد"

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحا بالاستخدام الطارئ لما قالت إنه أول جهاز يمكنه اكتشاف عدوى "كوفيد-"19 في عينات التنفس.

وقالت الوكالة إن "جهاز إنسبيكت أي أر كوفيد-19 بريثلايزر الجديد يأتي بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه من قبل الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة، لكن يجب إجراء الاختبار الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من ثلاث دقائق تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص"، وفقا لروسيا اليوم.

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