الامارات | بينها سلاحف وسحالي وثعابين .. أمريكي متهم بتجميد 183 حيواناً نافقاً في الثلاجة

شكرا لقرائتكم خبر عن بينها سلاحف وسحالي وثعابين .. أمريكي متهم بتجميد 183 حيواناً نافقاً في الثلاجة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في قصة صادمة، قام رجل من ولاية أريزونا بتجميد 183 حيواناً نافقاً في الثلاجة، حيث كان بعضها على ما يبدو على قيد الحياة. فيما يواجه اتهامات بالقسوة على الحيوانات.

وفي التفاصيل عثر نواب مقاطعة موهافي وضباط مراقبة الحيوانات على الحيوانات في مجمد مرأب يوم 3 أبريل بعد أن أبلغت امرأة أن مايكل باتريك تورلاند (43 عاماً) لم يعيد الثعابين التي أقرضته للتكاثر، وفق ما أفاد مكتب قائد الشرطة في بيان الخميس.

كما تضم الحيوانات المجمدة كلاباً وسلاحف وسحالي وطيورا وثعابين وفئرانا وجرذانا وأرانب، بحسب البيان، الذي أشار إلى أنه "يبدو أن العديد من الحيوانات قد تم تجميدها حية بسبب وضع أجسامها".

يشار إلى أن مجمد المرأب كان في منزل عاش فيه تورلاند سابقاً في غولدن فالي، وهو تجمع سكني ريفي في أقصى غرب أريزونا.

ووفق ما ورد، فقد اكتشف صاحب المنزل الحيوانات المجمدة أثناء التنظيف بعد إخلاء تورلاند وزوجته للممتلكات. واتصل المالك بعد ذلك بالمرأة التي أبلغت مكتب قائد الشرطة.

إلى ذلك اعتقل تورلاند في المنزل الأربعاء عندما أبلغ النواب أنه عاد إلى المنزل.

وجاء في البيان أنه "عند مقابلته، اعترف تورلاند في النهاية بوضع بعض الحيوانات في المجمد عندما كانت ما تزال على قيد الحياة".

في حين لم تذكر سجلات المحكمة محامياً يمكنه التعليق نيابة عن تورلاند، الذي تم اعتقاله على خلفية 94 تهمة تتعلق بالقسوة على الحيوانات.

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