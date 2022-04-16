الامارات | خلال 12 يوما فقط .. مصريون يجمعون 37 مليون جنيه لانقاذ شابين محكومين بالإعدام

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 12 يوما فقط .. مصريون يجمعون 37 مليون جنيه لانقاذ شابين محكومين بالإعدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية أن حملة أطلقها أحد شباب محافظة المنيا في مصر تمكنت من جمع مبلغ 37 مليون جنيه خلال 12 يوما فقط، بهدف إنقاذ حياة شابين مصريين حكم عليهما بالإعدام داخل الأراضي السعودية.

وقال مؤسس الحملة وابن محافظة المنيا محمود شكل، إنه أطلق مبادرة لجمع 37 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 7.5 مليون ريال سعودي، هي قيمة الدية الشرعية لشابين مصريين محكوم عليهما بالإعدام في السعودية، لوقف وتجميد حكم القصاص.

وقدم مؤسس المبادرة الشكر للمصريين المقيمين في الخارج، موضحا أن عدد المشاركين في المبادرة بلغ نحو 20 ألف شخص، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى ومشاركة بعض المؤسسات الاستثمارية داخل السعودية.

وأوضح محمود شكل أن الشابين المصريين قضى كل واحد منهما أكثر من 5 سنوات داخل السجون السعودية، وأنه تواصل مع مسؤولين سعوديين، من أجل عرض دفع الدية بدلا من الإعدام، على أسر المجني عليهما، التي تحددت بـ7.5 مليون ريال سعودي.

وتابع مؤسس المبادرة أن آخر 36 ساعة كانت هي الأصعب خلال رحلة جمع مبلغ الدية، وأنه نجح وفريق عمله في التواصل مع شخصيات عامة داخل دول خليجية، عبر وسطاء ينالون ثقتهم، ما جعلهم يشاركون في المبادرة بمبالغ كبيرة عملت على إنهاء جمع المبلغ خلال 12 يومًا فقط.

وأكد على أنه بخروج الشابين من السجن تصل قائمة المسجونين الذين شارك هو وفريق عمله في تحريرهم إلى رقم 98 من المصريين العاملين في الخارج.

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