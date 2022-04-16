التنورة على شكل حرف A تغازل قوامك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن التنورة، التي تتخذ شكل حرف A، تتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2022 لتستحضر في الذهن صورة موضة الستينيات من القرن المنصرم على غرار النجمة البريطانية آنذاك "تويجي".

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة على شكل حرف A تمتاز بقصة ضيقة عند الوسط تأخذ في الاتساع بالاتجاه إلى أسفل، وتأتي هذا الموسم بقصة قصيرة لتغازل قوام المرأة وتمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

وتخطف التنورة القصيرة على شكل حرف A الأنظار إليها هذا الصيف من خلال الألوان الزاهية كالبرتقالي والأخضر الفستقي، كما تزدان بعض الموديلات بنقوش زخرفية رائعة.

وأشارت “Elle” إلى أن التنورة القصيرة على شكل حرف A تتناغم مع حذاء "ماري جين"، الذي يستلهم موضة الستينيات أيضا، وهو حذاء مغلق يمتاز بإبزيم على مشط القدم.