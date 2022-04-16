الامارات | فتاة تساعد الأثرياء على اختيار أسماء أطفالهم مقابل مبالغ خيالية

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تساعد الأثرياء على اختيار أسماء أطفالهم مقابل مبالغ خيالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2022

ابتكرت فتاة أميركية فكرة جديدة لتأسيس مشروع، حيث قررت احتراف اختيار أسماء أطفال مثالية ومساعدة الآباء الأثرياء على ذلك بمقابل يصل أحيانا إلى 10 ألاف دولار.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن همفري، البالغة من العمر 33 عامًا، تختار الاسم المثالي لكل مولود جديد ليكون مناسبا للأهل، حيث تعتمد في اختيار الأسماء على مواصفات عمل الوالدين، وقيمهما الثقافية وتطلعاتهما.

وبدأت المختصة في تسمية الأطفال، شغفها في العام 2015 من خلال مشاركة أسمائها المفضلة ومعانيها عبر الإنترنت، وكانت تقدم آنذاك نصائح مجانية لاختيار أسماء المواليد.

ثم حولت تيلور ذلك الشغف إلى عمل تجاري، حيث تستقبل الآن ما يصل إلى 3 عملاء شهريا.

وأوضحت الصحيفة أن همفري، البالغة من العمر 33 عامًا، تختار الاسم المثالي لكل مولود جديد ليكون مناسبا للأهل، حيث تعتمد في اختيار الأسماء على مواصفات عمل الوالدين، وقيمهما الثقافية وتطلعاتهما.

وأضافت أن همفري ساعدت بالفعل الآباء على تسمية أكثر من 100 طفل، خلال العام الماضي، كما أنها تقدم المشورة للوالدين عند اختيار الأسماء.



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