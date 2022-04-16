توقعات الأبراج اليوم 16-4: فرصة جديدة لهؤلاء وتحسن مادي لآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
برج الحمل
عاطفياً: عاطفياً: كن حذرا، فقد تواجهه بعض الصعوبات، قد تسبب لك الضغط النفسي.
مهنياً: فرصة جيدة لتحقيق أهدافك فلا تتردد أو تخجل، فحان الوقت لإثبات نفسك وقدراتك.
ماديًا: سيزعم بعض الأشخاص أنك تمتلك الكثير من الأموال، لا تنزعج.
-برج الثور
عاطفياً: ربما عليك اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتك العاطفية، لذلك خذ وقتك في التفكير.
مهنياً: ستنجز مهمة اشتغلت عليها طوال الفترة الماضية أو تحصل على مكافأة مادية.
ماديًا: تستطيع السيطرة على أمورك المادية، ستتحسن الأحوال قريبا.
الجوزاء
عاطفياً: فرصة جيدة للتجول في الهواء الطلق، قد يشعرك ذلك بالراحة ويمدك بالطاقة الإيجابية مع شريكك.
مهنياً: من المحتمل أن تتلقى أخبارا سيئة بشأن عملك، لكن صبرك وذكائك سوف يجعلك تتغلب عليها بسهولة.
ماديًا: لا تحسن في الأمور المالية، فكر في فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.
- برج السرطان:
مهنيًا برج السرطان: تحقق اليوم مزيد من أهدافك وطموحاتك.
عاطفياً: تجد نفسك منجذبًا بشكل كبير تجاه شخص ما في عملك.
مالياً: يساعدك النجاح في عملك في زيادة دخلك اليومي.
- برج الأسد:
مهنيًا برج الأسد: عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم في عملك.
عاطفياً: ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك.
مالياً: ترغب في شراء بعض الاحتياجات، لكن تمر بضائقة مالية.
- برج العذراء:
مهنيًا برج العذراء: عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
عاطفياً: عليك التفكير بحكمة في علاقتك بشريك الحياة.
مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.
- برج الميزان:
مهنيًا برج الميزان: تحصل على دعم من رئيسك في عملك، ما يساعد في تحقيق أهدافك.
عاطفياً: تحتاج إلى التحلي بالصبر في علاقتك مع شريك الحياة.
مالياً: ترغب في شراء العديد من الأشياء ولكن احذر التبذير.
- برج العقرب:
مهنيًا برج العقرب: تطغى المشكلات التي تحدث في وظيفتك على أدائك في العمل.
عاطفياً: تشعر اليوم بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.
مالياً: تحتاج إلى مصدر دخل آخر، لتسديد الأقساط المتراكمة عليك.
-برج القوس
عاطفياً : تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، وستشعر بالسعادة معه.
مهنيًا: هناك بعض الاحتمال لوجود صراع مهني، دافع عن نفسك بمنطق.
مالياً: القرار الذي تتخذه، سيخفف من مخاوفك المادية.
-برج الجدى
عاطفياً : لا تحاول إرضاء شريكك المغرور، وكن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.
مهنيًا: تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد مع مرور الوقت في عملك.
مالياً: تتحسن الأحوال المادية، وستجد نفسك في وضع آمن أكثر من قبل.
-برج الدلو
عاطفياً : تشعر بقليل من الضيق مع شريك حياتك، وتعيش معه أحداث غير متوقعة.
مهنيًا: تفكر في أن تطلب من مديرك زيادة مالية، أفعل ذلك فالحظ حليفك.
مالياً: تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.
برج الحوت
عاطفياً : تتلقى مكالمات ورسائل إلكترونية من شريك حياتك، ولكن لن تتمكن من الرد عليها جميعا.
مهنيًا: تريد إجراء تغييرات في عملك، ولكن استمع لنصائح مديرك للأستفادة من خبرته.
مالياً: تستطيع السيطرة على أمورك المادية، سوف تتحسن الأحوال قريبا.