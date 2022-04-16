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توقعات الأبراج اليوم 16-4: فرصة جديدة لهؤلاء وتحسن مادي لآخرين

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: عاطفياً: كن حذرا، فقد تواجهه بعض الصعوبات، قد تسبب لك الضغط النفسي.

مهنياً: فرصة جيدة لتحقيق أهدافك فلا تتردد أو تخجل، فحان الوقت لإثبات نفسك وقدراتك.

ماديًا: سيزعم بعض الأشخاص أنك تمتلك الكثير من الأموال، لا تنزعج.

-برج الثور

عاطفياً: ربما عليك اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتك العاطفية، لذلك خذ وقتك في التفكير.

مهنياً: ستنجز مهمة اشتغلت عليها طوال الفترة الماضية أو تحصل على مكافأة مادية.

ماديًا: تستطيع السيطرة على أمورك المادية، ستتحسن الأحوال قريبا.

الجوزاء

عاطفياً: فرصة جيدة للتجول في الهواء الطلق، قد يشعرك ذلك بالراحة ويمدك بالطاقة الإيجابية مع شريكك.

مهنياً: من المحتمل أن تتلقى أخبارا سيئة بشأن عملك، لكن صبرك وذكائك سوف يجعلك تتغلب عليها بسهولة.

ماديًا: لا تحسن في الأمور المالية، فكر في فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان: تحقق اليوم مزيد من أهدافك وطموحاتك.

عاطفياً: تجد نفسك منجذبًا بشكل كبير تجاه شخص ما في عملك.

مالياً: يساعدك النجاح في عملك في زيادة دخلك اليومي.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد: عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم في عملك.

عاطفياً: ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك.

مالياً: ترغب في شراء بعض الاحتياجات، لكن تمر بضائقة مالية.

- برج العذراء:

مهنيًا برج العذراء: عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

عاطفياً: عليك التفكير بحكمة في علاقتك بشريك الحياة.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.

- برج الميزان:

مهنيًا برج الميزان: تحصل على دعم من رئيسك في عملك، ما يساعد في تحقيق أهدافك.

عاطفياً: تحتاج إلى التحلي بالصبر في علاقتك مع شريك الحياة.

مالياً: ترغب في شراء العديد من الأشياء ولكن احذر التبذير.

- برج العقرب:

مهنيًا برج العقرب: تطغى المشكلات التي تحدث في وظيفتك على أدائك في العمل.

عاطفياً: تشعر اليوم بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

مالياً: تحتاج إلى مصدر دخل آخر، لتسديد الأقساط المتراكمة عليك.

-برج القوس

عاطفياً : تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، وستشعر بالسعادة معه.

مهنيًا: هناك بعض الاحتمال لوجود صراع مهني، دافع عن نفسك بمنطق.

مالياً: القرار الذي تتخذه، سيخفف من مخاوفك المادية.

-برج الجدى

عاطفياً : لا تحاول إرضاء شريكك المغرور، وكن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.

مهنيًا: تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد مع مرور الوقت في عملك.

مالياً: تتحسن الأحوال المادية، وستجد نفسك في وضع آمن أكثر من قبل.

-برج الدلو

عاطفياً : تشعر بقليل من الضيق مع شريك حياتك، وتعيش معه أحداث غير متوقعة.

مهنيًا: تفكر في أن تطلب من مديرك زيادة مالية، أفعل ذلك فالحظ حليفك.

مالياً: تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.

برج الحوت

عاطفياً : تتلقى مكالمات ورسائل إلكترونية من شريك حياتك، ولكن لن تتمكن من الرد عليها جميعا.

مهنيًا: تريد إجراء تغييرات في عملك، ولكن استمع لنصائح مديرك للأستفادة من خبرته.

مالياً: تستطيع السيطرة على أمورك المادية، سوف تتحسن الأحوال قريبا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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