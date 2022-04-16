الامارات | نفي مصري لـ"السعر التاريخي" لـ"البامية" بعد أنباء عن وصوله إلى 200 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن نفي مصري لـ"السعر التاريخي" لـ"البامية" بعد أنباء عن وصوله إلى 200 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواترت أنباء، أمس الجمعة، حول ارتفاع أسعار البامية في السوق المصرية، ونشرت صحف ومواقع مصرية أخباراً أن سعرها وصل إلى 150 جنيه إلى 200 جنيه.

وحول هذه الأنباء صرح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية حاتم نجيب، أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية بشأنه، أو حتى بكونها ستشهد ارتفاعًا خلال الأيام القادمة، نافيًا كل ما أشيع حول ارتفاع سعر البامية.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن تلك الأيام ليست موسم البامية من الأساس، وإنما تسمى "بشاير"، وسعرها في السوق يتراوح من 30 إلى 40 جنيهًا، لأنها قليلة، منوهًا أنه بمجرد أن يحل موسمها على مدار الفترة القادمة ستتوافر في الأسواق بكثرة، ومن ثم سيقل سعرها، ولن يشهد أي زيادة كما أشيع.

وحول إن كانت أسعار الخضروات ستشهد ارتفاعا بشكل عام الفترة القادمة، أوضح نجيب لصحيفة "المصري اليوم"، أنه على العكس، ستنخفض الأسعار عن الارتفاع الذي شهدته على مدار الأسبوعين الماضيين، منوهًا أن ذلك بدأ بالفعل، إذ ان الملوخية سعرها 5 جنيهات الآن في الأسواق، كما أنه انخفض سعر الطماطم من 20 جنيهًا إلى 12 جنيهًا، والبصل من جنيهًا ونصف إلى 2، كما أن الفاصوليا التي وصل سعرها إلى 30 جنيهًا، انخفضت الآن أكثر من الضعف فوصلت حاليًا من 8 إلى 10 جنيهًا، حسبما ذكر، مؤكدًا أن تلك الأسعار في طريقها للانخفاض أيضًا.

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