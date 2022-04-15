منها تعزيز القدرة الجنسية.. فوائد لا تعرفها عن "فيتامين الشمس"‎‏

محمد اسماعيل - القاهرة - يلعب فيتامين "د" أو فيتامين "الشمس" دورًا كبيرًا في بناء جسم الإنسان، غير إن الكثيرين لا يحصلون على فوائده نظرًا لبقائهم داخل مكاتبهم في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس لفترات طويلة.

ويفضل التعرض لأشعة الشمس في أوقات ما قبل الشروق، وما قبل الغروب، والابتعاد عن الشمس الحارقة فترة الظهيرة. ويوجد الفيتامين في أطعمة منها المشروم والسالمون والجمبري والبيض ومحار البحر. في هذا التقرير نستعرض أبرز فوائد فيتامين "د" الصحية للرجال وفقا لموقع مجلة "healthyeating".

1- يمنع سرطان البروستاتا

يعزز فيتامين "د" مناعة البروستاتا، ويمنع تضخمها، لذلك تقل نسب الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

2-هرمون التستوستيرون

يزيد الفيتامين معدل إفراز هرمون التستوستيرون، وبالتالي يُحسن القدرة الجنسية لدى الرجال، كما يعزز الرغبة بشكل إيجابي.

3-العقل.

يُحسن الفيتامين وظيفة دماغ الرجل، حيث إن التقدم في العمر يقلل مع الوقت القدرات الذهنية للرجال ويؤثر سلبًا على بعض أجزاء المخ، وفقًا لموقع Fitness Men.

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4-فقدان الوزن.

أكدت المجلة الأمريكية للتغذية أن تناول الفيتامين يساعد الرجال على فقدان دهون منطقة البطن ويمنع زيادة وزن الجسم بشكل عام.

5-الشعر

يُصاب الرجال بفقدان الشعر والصلع مع تقدمهم في العمر، يلعب فيتامين دورًا مهمًا في منع تساقطه عن طريق الحفاظ على بصيلاته ويجعلها سليمة وقوية. كما يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويحسن من إفراز الهرمونات مثل البيوتين التي تعزز نمو الشعر الصحي القوي.