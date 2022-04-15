الامارات | للبيع في المزاد .. قصر مذهّب لم يسكنه أحد منذ 100عام ! .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن للبيع في المزاد .. قصر مذهّب لم يسكنه أحد منذ 100عام ! .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت شركة ”كريستيز“ الدولية للعقارات قصرًا فاخرًا في نيويورك للبيع، مشيرة إلى أنه بُني، أوائل القرن العشرين، ولم يسكنه أحد منذ أكثر من 100 عام.

ووفقًا لصحيفة ”مترو“ البريطانية، فإن القصر بني خلال الأعوام 1901 – 1903، ويبدو في الوقت الحالي مثل ”كبسولة زمن“ تعود بالتاريخ إلى الوراء.

ويقع القصر وسط مبانٍ متلاصقة تعرف باسم ”تاون هاوس“، في حي ”موراي هيل“ الراقي بمدينة نيويورك الأمريكية، وهو مملوك لعائلتين فقط.

ويؤكد المالكون أن القصر لم يلمسه أحد تقريبًا منذ أوائل القرن العشرين، ومعظم معالمه الأصلية لا تزال كما هي.

ويتكوّن القصر، الذي تبلغ مساحته 3464.5 متر مربع، من 8 طوابق، ويضم 12 غرفة نوم، و9 دورات مياه.

كما يحتوي على صالة ألعاب رياضية، وحوض خاص للاستحمام الساخن، بالإضافة إلى مطبخ كبير وفناء، وقبو.

ولفتت ”كريستيز“ إلى أن الدرج الداخلي في القصر مصمم من الخشب الزخرفي الفاخر ”الماهوجني“، إذ يؤدي إلى جميع الطوابق، ومن بينها سلم الخدمة في الطابق السفلي.

كما يوفر المبنى إطلالات رائعة على ناطحة السحاب ”مبنى إمباير ستيت“، ومبنى ”كرايسلر“ الذي يُعد أحد المعالم الشهيرة في مدينة نيويورك.

ويوجد في القصر نظام أمان عالي التقنية مثبت جنبًا إلى جنب مع تقنية أتمتة المنازل الذكية.

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