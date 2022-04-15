الامارات | الشيخ عبدالعليم وأم بشير: طلب يدها للزواج فأثار استهجان منصات التواصل !

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالعليم وأم بشير: طلب يدها للزواج فأثار استهجان منصات التواصل ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت الفنانة السورية سحر فوزي على الجدل والسخرية التي رافقت مشهدها مع الفنان عادل علي في مسلسل باب الحارة 12.

حيث تعرض مشهد لقاء الشيخ عبدالعليم مع أم بشير أمام منزلها من أجل طلب يدها للزواج لزوبعة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل.

فرأت فوزي في حديث رصدته منصة تريند أن الجدل حول المشهد غير مبرر، لأنه مشهد وموقف عادي جداً ولا يحتاج لكل تلك الضجة.

وقالت سحر :”اولا المشهد من مسلسل، ثانيا واذا كان شيخاً، أليس له الحق بالزواج من أرملة؟ فانا لا ادري لماذا كل هذه الضجة والردود”.

وأكملت بالقول: “هي ارملة وهو رجل، وفي الشرع بالدين الإسلامي يحق له الزواج، انا اعتبر ان الموضوع قد اخذ اكثر من حجمه”.

وكان عادل علي قد رد على الانتقادات ووصف المشهد من قبل البعض بأنه “تطبيق الشيخ عبدالعليم لأم بشير”.

فقال علي أن نية الشيخ تجاه أم بشير سليمة فهو أراد أن يسمع منها جواب طلب يده لها، ولم يكن لقاؤه بها من أجل التسلية.

كما أكد على أن من حق المتقدم للزواج رؤية خطيبته، مشيراً إلى أنه التقى بها بوساطة داية الحارة أم زكي من أجل أخذ جواب طلب يدها.

يشار إلى أن أشخاص قاموا بتسريب حلقات عديدة من المسلسل قبل عرضها، الأمر الذي دفع الشركة لملاحقتهم عبر القضاء.

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