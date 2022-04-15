الامارات | بماذا ردّت ميريام فارس على إهانة إليسا لها ووصفها بأنها "بمئة وجه"؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا ردّت ميريام فارس على إهانة إليسا لها ووصفها بأنها "بمئة وجه"؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت النجمة إليسا بالأمس الأسماء الأكثر تداولاً على غوغل وتويتر ، بتصريحاتها مع الإعلامي علي العلياني في برنامجه مراحل، حيث كشفت عن رأيها في عدد من النجوم أبرزهم نجوى كرم ووائل كفوري والنجمة اللبنانية ميريام فارس التي نالها القسط الأكبر من الهجوم عليها، حيث وصفته إليسا بأنها امرأة بـ«100 وجه»، واتّهمتها بالنفاق وبأنها تخفي عكس ما تبطن، وأنها لم تكن تعرفها على حقيقتها، حيث دافعت عنها مؤخراً في إحدى ليالي مهرجان موازين بتونس عقب تصريحاتها المسيئة لمصر، وقالت عنها إنها لم تكن تقصد ما قالته، لتنقلب عليها إليسا أمس وتهاجمها بضراوة.

وعقب تصريحات إليسا انتظر الجمهور ما ستَرُدّ به ميريام فارس على هجوم إليسا عليها، حيث أعادت ميريام فارس نشر تدوينة، عبر حسابها على «تويتر»، لأحد متابعيها وهو يرد على إليسا، فوجهت له رسالة قائلة: «بليز ما حدا يرد، نحن بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح».

وكانت قد تعرضت ميريام فارس لموجة هجوم وسخرية بعد إعلانها لمعمار المرشدي الذي ظهرت خلاله بمشاهد مثيرة، وبعدها قامت الشركة المنتجة بحذفها واستبدالها بأخرى.

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية جديدة لها بعنوان «غدارة يا دنيا» مستوحاة من الفيلم الوثائقي «الرحلة» الذي أطلقته منصة نتفليكس في الفترة السابقة، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

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