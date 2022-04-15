هل يساعد الزبادي بالليمون في التخلص من الدهون الزائدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة من الأمور الصعبة التي يبحث عنها كثيرون، سواء بالتمارين الرياضية أو بالأنظمة الغذائية المختلفة.

وهناك بعض النصائح المتداولة حول فائدة عصير الليمون مع الزبادي في حرق الدهون وامتلاك جسد رشيق.

ويُقال إن الزبادي بالليمون يساعد في تنشيط الدهون البنيّة المفيدة، والتي يحتاجها الجسم ويفتقدها مع التقدم بالعمر، حيث إن هذه الدهون تلعب دورًا مهما في تنشيط مستوى الحرق ورفعه وكذلك التخلص من الدهون البيضاء أيضاً.

تتحول إلى طاقة.. أين تذهب دهون الجسم بعد فقدان الوزن؟

كما يتداول أن الليمون مفيد في عملية حرق الدهون، وخلط المكونين معًا يفيد في عملية حرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.

وأوضح كابتن ميسره مجدي، خبير اللياقة البدنية وكمال الأجسام، لـ"الخليج 365"، مدى صحة هذا الأمر، قالًا، إن هذه المعلومات غير صحيحة، وليس لها أساس من الصحة، ويتم ترويجها بدون أساس.

وأكد "ميسره"، على أن عصير الليمون والزبادي حتى لا يُعتبر عاملًا مساعدًا ضمن النظام الغذائي لإنقاص الوزن.