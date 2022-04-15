تتناول المشروبات الساخنة باستمرار؟.. إليك ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كثيرون يفضلون تناول المشروبات الساخنة باستمرار من دون معرفة ما تأثير ذلك على الجسم.

تؤكد الدراسات الطبية على الإفراط في المشروبات الساخنة تتسبب في مشكلات صحية مختلفة، وهذ جانب منها، وفق ما نشر موقع "webteb".

- إصابة الجدران الداخلية بالجسم

بالإضافة إلى أنها تتسبب في إصابة الفم بالبثور، تضر المياه والمشروبات الساخنة بالجدران الداخلية من الجسم، ما يشمل إصابة الأعضاء بمشكلات صحية كذلك، نتيجة تجاوز تلك المياه لدرجات حرارة الجسم.

- عدم توازن السوائل

شرب المياه الساخنة كثيرا بغرض حرق أكبر كم من الدهون، لن يحقق الهدف المطلوب بقدر ما سيؤدي إلى تضرر الجسم صحيا، حيث يتسبب ذلك في إحداث عدم توازن غير مطلوب، في مستويات السوائل بداخل الجسم، علاوة على أن زيادة منسوب المياه عن الحد المعقول من شأنه أن يصيب خلايا المخ بالتضخم، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار صحية لا حصر لها.

- حروق داخلية

بينما يقوم الكثيرون بتناول المشروبات الساخنة بصورة مبالغة، وفي أوقات مختلفة من اليوم، يشار إلى أن تلك العادة تؤدي إلى إصابة الجسم داخليا بحروق ليس لها داع، وبالإضافة إلى تضرر الشفاه واللسان، تؤكد بعض الدراسات إمكانية التعرض للإصابة بسرطان الحلق، إن تم الأمر بصفة مستمرة.

القهوة "دواء" للمصابين بهذا المرض العصبي المستعصي

- التسمم

في الوقت الذي يعتاد فيه المرء على تناول المياه ساخنة، فإنه يلجأ إلى تناولها من الصنبور، كوسيلة سريعة لتناول المياه ساخنة، بدلا من غليها على سبيل المثال، ما يفتح الباب لمشكلات صحية لا حصر لها، نتيجة عدم أمان تلك المياه للشرب، فتزداد مخاطر الإصابة بالأمراض، والتي يأتي في مقدمتها مرض التسمم، وخاصة مع قدرة الشوائب على الانتشار بداخل المياه وهي ساخنة تحديدا.

- مشكلات النوم

مع انتشار بعض الأقاويل المؤكدة على قدرة المياه الساخنة على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وخاصة خلال فترات النوم الطويلة، يلجأ الكثيرون لتنفيذ تلك النصائح، فيقومون بشرب المياه الساخنة قبل الذهاب للنوم مباشرة بصورة يومية.