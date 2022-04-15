الامارات | أسرار في حياة الداعية الشعراوي: تحدث مع الرسول وزوجاته قبل وفاته.. وعمر الشريف وصفه بـ "أحسن ممثل في العالم" !

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار في حياة الداعية الشعراوي: تحدث مع الرسول وزوجاته قبل وفاته.. وعمر الشريف وصفه بـ "أحسن ممثل في العالم" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري، حسن يوسف، عن اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي.

وقال يوسف، أمس الخميس، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر": "بعد وفاة الشيخ الشعراوي كنت هاتجنن علشان أعرف سبب وفاته فقعدت مع ابنه أحمد وزوج بنته وقالولي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة إمام الدعاة".

وأضاف: "الشيخ الشعراوي قال لأولاده اخرجوا وسيبوني، ووقفوا على باب الأوضة سمعوه وهو بيكلم السيدة عائشة والسيدة زينب والسيدة خديجة، وقال حتى أنت يا رسول الله، حتى أسلم الروح وتوفى، وأنا أخدت الجملة دي وحطتها في مشهد النهاية بمسلسل إمام الدعاة".

وتابع الفنان المصري: "تعلمت من الشيخ الشعراوي كتير، وعمر الشريف لما يعيش عمره كله في هوليود وقاللهم أحسن ممثل في العالم الشيخ الشعراوي لانه بيعطي الحرف والكلمة حقها، وتعلمنا منه كتير"

ولفت: "الشيخ الشعراوي كان يقولي لما تلاقى ست بتبيع جرجير وفجل وتفاصل معاها وتقولك 10 تقولها 9 لأ اديها 11 دي شقيانة وتعبانة".

وأردف يوسف: "الشيخ الشعراوي فعلا كان بينضف المراحيض في مسجد السيدة نفيسة، ويقول إحنا خدامين ومحدش يقولي يا مولانا، كان متواضعا، ولما راح يزور الجامعة الطلبة شالوا العربية بتاعته، ولكن عمره محسش بالكبر، ومرة قال لابنه عبد الرحيم وجاب كيس فيه 70 ألف جنيه وأعطاه لشخص غلبان ورد ده راجل بيته هيتخرب ولو كان صادق أنا أنقذته ولو كاذب حسابه عند ربنا".

واستطرد: "قابلت الشيخ الشعراوي مرة في المدينة المنورة في بيت يتبع وزارة الأوقاف، وكان يدخل المطبخ ويشمر ويعملنا أكل حلو على الصينية ويقولنا أمير المدينة هو اللي باعتلكم الأكل ده".

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