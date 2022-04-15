الامارات | صورة لفتاة في المسجد الحرام تخطف الأنظار.. وصاحبتها تكشف سرها

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لفتاة في المسجد الحرام تخطف الأنظار.. وصاحبتها تكشف سرها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت صورة التقطت من المسجد الحرام لرجل وامرأة يؤديان مناسك العمرة، آلاف الإعجابات لجمالها وتناقلتها عشرات الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية.

وبدت في الصورة فتاة تتفيأ ظل رجل، قيل إنه زوجها، لتعود وتوضح السيدة أنه شقيقها.

فعقب الضجة التي أثارتها تلك الصورة الملفتة، خرجت الفتاة صاحبتها، وهي خبيرة تغذية تدعى عبير النجار، فلسطينية تقيم بالولايات المتحدة الأميركية، عن صمتها لتوضح أنها كانت في رحلة قصيرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حسب "العربية نت".

وكشفت عبر حسابها في إنستغرام، أنها ممتنة لهذه الأصداء الإيجابية التي حصدتها صورتها مع شقيقها، وما تبعها من تعليقات جميلة وكلمات رقيقة كتبت عنها.

كما أوضحت الفتاة أن مصوراً سعوديا التقط الصورة صدفة بينما كانت مع أخيها في رحلة لأداء العمرة، وتحديداً في آخر يوم لهما.

كذلك أضافت أنها التقطت في مكة المكرمة قبل التوجه إلى المدينة المنورة، حين قاما بزيارة الكعبة في وقت مبكر من بعد ظهر ذاك اليوم حين كان الجو مشمساً ودافئاً للغاية.

حينها جلست خلف أخيها في الظل لبضع دقائق فالتقط المصور تلك اللحظة من بعيد، ثم تفاجأت بانتشارها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، عبرت الفتاة عن سعادتها الغامرة نتيجة الأصداء الإيجابية التي حصدتها الصورة، حيث كانت مصدر سعادة للكثيرين.

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