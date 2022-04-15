ما مدى جدوى منتجات الديتوكس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شهدت الآونة الأخيرة انتشار مجموعة من المنتجات تحت اسم منتجات الديتوكس، والتي يتم الترويج لها من خلال قدرتها على طرد السموم من الجسم ومنح الجسم النشاط والقوة والمساعدة على إنقاص الوزن. فما مدى جدوى هذه المنتجات؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية أنيت راينيكه أن منتجات الديتوكس المتوفرة في صورة لصقات وكبسولات وشاي وعصائر لم تثبت فعاليتها علميا حتى الآن.

خطر على الصحة

وأضافت راينيكه أن بعض هذه المنتجات قد يشكل خطرا على الصحة؛ فعلى سبيل المثال قد يمثل شرب عصائر الديتوكس المصنوعة من الخضروات والفواكه فقط لعدة أيام عبئا على الكبد، وذلك بسبب احتواء هذه العصائر على كمية كبيرة من السكر.

كما أن تناول المنتجات المدرة للبول على مدار فترة زمنية طويلة قد يتسبب في فقدان الجسم لمعادن مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، ما يؤدي إلى الإصابة بتشنجات واضطرابات عضلية.

الإقلاع عن النيكوتين والخمر

ومن جانبه أشار اختصاصي التغذية العلاجية ماتياس ريدل إلى أنه بدلا من تناول منتجات الديتوكس يمكن حماية الجسم من السموم من خلال الإقلاع عن النيكوتين والخمر والإقلال من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والملح والدهون.

كما ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول الخضروات والفواكه الطازجة مع غسلها جيدا قبل تناولها للحماية من المواد الضارة كالمعادن الثقيلة. ومن الأفضل هنا تناول المنتجات العضوية لاحتوائها على القليل من المواد الضارة.

شرب السوائل

ولمساعدة الكلى على طرد السموم من الجسم بصورة أفضل، ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل 2 إلى 3 لتر من الماء والشاي غير المحلى يوميا، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشكة الحركية.

كما يلعب الصيام المتقطع دورا مهما في تخلص الجسم من السموم؛ حيث إنه يساعد الجسم على القيام بإصلاح تلفيات الخلايا بصورة أفضل، علما بأن الصيام المتقطع يعني مثلا عدم تناول الطعام في الفترة من الساعة 16 إلى الساعة 8 من صباح اليوم التالي.