الامارات | مجلس رمضاني علمي في ندوة الثقافة والعلوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس رمضاني علمي في ندوة الثقافة والعلوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم مجلساً رمضانياً بعنوان «التعاون بين المراكز والمختبرات العلمية في الدولة نحو التوجهات المستقبلية في التقنيات ووظائف مهارات المستقبل»، بحضور بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، ود. رفيعة غباش، ود. سهام كلداري، ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين.شارك في المجلس وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، والوكيل المساعد لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، المهندس فيصل الحمادي، ورئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، ومدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، الدكتور سعيد الظاهري.

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