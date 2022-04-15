للرجل.. هكذا تتجنب أضرار رفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك احتياطات يجب أخذها في الاعتبار كي تتجنب الإصابة بأضرار رفع الاثقال، وتحقيق فقط الفوائد المرجوة منها، هذه الاحتياطات نستعرضها لكم وفقا لموقع dailymedicalinfo.

- التنسيق مع مدرب شخصي لمعرفة الوزن المناسب، الذي ينبغي أن تبدأ به في التدريب.

- متابعة التعليمات اللازمة الخاصة بالممارسة، والتي توفرها لك صالة الألعاب الرياضية.

- معرفة التقنيات الصحيحة لتشغيل معدات الوزن المناسبة.

- البداية بالأوزان الخفيفة وعدم اعتبار أنها رياضة سهلة، والتسرع في حمل الأوزان الأكثر ثُقل.

- ابتعد عن مبدأ ” لا ألم، لا فائدة ” واستمع إلى نداء جسمك عند الشعور بآلام.

- تذكّر أن تتنفس أثناء القيام بالتمرين لتجنب الأزمات التنفسية وإصابات الأعصاب.

- ليس مُستحب أن تركز في التمرين على عضلات معينة وتُهمل البقية، لكن ينبغي العمل على جميع المجموعات العضلية الرئيسية بالتساوي، بما في ذلك الكتف، والصدر، والذراع، والظهر، والعضلات الأساسية، والساق.

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