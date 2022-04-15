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الامارات | 5 إرشادات غذائية للرياضيين في رمضان

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ديانا أيوب ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات غذائية للرياضيين في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  يسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وينعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك. وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعُسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما. وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

قد يواجه رياضيون في شهر رمضان المبارك، مشكلة تأمين حاجة أجسامهم من البروتين، الذي يعتبر أساسياً لبناء الكتلة العضلية بعد النشاط الرياضي. وتختلف الحاجة إلى البروتين من جسم إلى آخر، تبعاً للوزن وطبيعة الجهد البدني المبذول في ، وإذا كان الشخص من المبتدئين، أو أنه متمرس في هذا الميدان.

وتقدم الاستشارية في الصحة والتغذية، الدكتورة لمى النائلي، خمسة إرشادات مهمة للرياضيين تمكنهم من الحصول على حاجة الجسم من البروتين من خلال وجبتي السحور والإفطار في الشهر الفضيل. يسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وينعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك. وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعُسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما. وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

للإطلاع على الإرشادات ال5  بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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