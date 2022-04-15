الامارات | 5 أيام في حضرة الكتاب الإماراتي بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام في حضرة الكتاب الإماراتي بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن تنظيم الدورة الثانية من «معرض الكتاب الإماراتي»، الذي يقام بالتعاون مع «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري، في مبنى الهيئة بمنطقة الزاهية، بمشاركة 10 دور نشر تعرض آلاف الإصدارات للأدباء والكتاب الإماراتيين. ويفتح المعرض أبوابه للزوّار والقراء بدءاً من يوم 21 أبريل الجاري من الساعة التاسعة مساءً وإلى الواحدة بعد منتصف الليل، في أجواء رمضانية تشهد تنظيم برنامج ثقافي حافل بجلسات حوارية ونقاشية، وأمسيات شعرية وأدبية. ويتيح المعرض، من خلال دور النشر المشاركة وبرنامج الفعاليات، فتح نوافذ للتواصل والحوار بين الأدباء والناشرين الإماراتيين، ويوفر لجمهور القراء فرصة الاطلاع على جديد المشهد الثقافي المحلي وإصداراته. ويضم المعرض إصدارات دور النشر الإماراتية في مختلف الحقول المعرفية والأدبية، فيشارك بأجنحة خاصة الناشرون المتخصصون في الروايات، وناشرو الكتب الأكاديميّة.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري:

«يجسّد المعرض ما تحقق من نمو في قطاع النشر داخل الدولة، ويعد فرصة للمهتمين برصد ملامح المشهد الثقافي والإبداعي الإماراتي من خلال جديد حركة النشر المحلي، لهذا نعمل في الهيئة ليكون المعرض تقليداً سنوياً راسخاً ومتميزاً، يعزز مكانة الشارقة على خريطة مدن صناعة الكتاب والاهتمام بالمعرفة في العالم». وقال رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشاعر والباحث سلطان العميمي: «يجسد (معرض الكتاب الإماراتي) رؤية الدولة اتجاه تقدير رموزها من الكتّاب والأدباء والمفكرين، والاستثمار بمجتمع المعرفة، والنهوض بواقع صناعة الكتاب، فهو مناسبة للاطلاع على جديد النتاج الأدبي والمعرفي الإماراتي، والتعرف إلى تجارب مبدعين وكتّاب شباب، وفرصة لمناقشة أبرز قضايا راهن الحراك الثقافي المحلي».

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