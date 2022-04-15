الامارات | كراكاس تتخلى عن أسدها التاريخي

شكرا لقرائتكم خبر عن كراكاس تتخلى عن أسدها التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس مدينة كراكاس تغيير شعار المدينة وعلمها، والتخلي عن أسدها التاريخي، لوضع بطل الاستقلال سيمون بوليفار وامرأة سوداء ورجل من السكان الأصليين في مكانه. ونشرت رئيسة بلدية المدينة كارمن ميلينديس على «تويتر» الشعار الجديد والعلم الذي وافق عليه مجلس المدينة، والذي يحل محل الرموز الموجودة منذ القرن الـ16، مثل الأسد الشهير.لم يعد شعار النبالة الجديد يحمل تاريخ تأسيس كراكاس في 1567 على يد الإسباني دييغو دي لوسادا. كما اختفى الأسد من العلم الجديد الذي يتضمن صورة لجبل أفيلا الذي يحيط بالعاصمة الفنزويلية. وخلال 20 عاماً غير تيار تشافيز الحاكم العديد من رموز البلاد، وتبنى أخرى أقرب إلى عقيدته. وقال المؤرخ لوقائع كراكاس، غييرمو دوراند: «إنها عملية لتجريد المدينة من تقاليدها التاريخية».

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